Lekkasje: Slik ser Lego PlayStation ut

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I fjor vår dukket det opp rykter om at Lego og Sony hadde gått sammen om å lage et byggesett modellert etter den originale PlayStation. Ifølge lekkasjen skal settet bestå av 1 911 deler og koste 160 dollar, og dette er nå så godt som bekreftet etter at et bilde har lekket ut fra Brick Tap.

Takket være dette får vi et godt innblikk i denne skjønnheten, som tilsynelatende vil inneholde PlayStation-påskeegg basert på «Ape Escape» og «Gran Turismo», samt detaljer som et minnekortspor, diskbrett og kontrollere du kan koble til. Ifølge lekkasjen skal settet lanseres 1. oktober, noe som sannsynligvis betyr at det vil bli offisielt annonsert veldig snart.

Sjekk ut bildene i Reddit-innlegget nedenfor. Dette er for øvrig ikke første gang Lego har lansert en spillkonsoll; tidligere eksempler inkluderer Atari 2600, Mega Drive og NES. Vi har også nylig rapportert at Mattel jobber med et lignende byggesett inspirert av den originale Xbox-en.