Lekkasje: Sony forbereder et Cross-Buy-system for PC og PlayStation

En av de største fordelene Microsoft har hatt i årevis når det gjelder kjøp av spill, er deres Play Anywhere-tilnærming. Dette gjør at du kan kjøpe et spill og deretter spille det fritt mellom PC- og Xbox-konsollene med de samme lagringsfilene og prestasjonene. Dette gjør det mulig å bytte ut Xboxen med en bærbar PC-enhet på reise, for eksempel, eller å supplere PC-en med en billig Xbox Series S som du kan ha med deg i feriehuset.

De siste årene har Sony omfavnet flere av strategiene Microsoft har blitt kritisert for, blant annet ved å begynne å gi ut spillene sine på PC og konkurrerende konsoller, samtidig som de har uttalt at selskapet "beveger seg bort fra en maskinvaresentrert forretningsmodell og over til en plattformvirksomhet som utvider fellesskapet og øker engasjementet." Og nå ser det ut til at Play Anywhere også vil være en del av Sonys modell fremover.

Dataministere på sosiale medier har lagt merke til at noen av Sonys spill har blitt merket Cross-Buy, med en presisering om at dette gjelder mellom PC og PlayStation 5. Mye tyder derfor på at Sony også vurderer et lignende konsept, som vil gjøre det mulig å spille dine kjøpte titler fritt mellom PC og PlayStation 5.

Dette betyr sannsynligvis også at Sony vil lansere sin egen PC-butikk (det er høyst tvilsomt at Steam vil gå med på å la alle som har kjøpt et spill via PlayStation, laste ned Steam-versjonen gratis), og hvis opplysningene stemmer, bør vi snart få se et større Sony-arrangement som primært er dedikert til PC-er og denne nye funksjonen.

Hva synes du om dette arrangementet, som utvilsomt betyr større frihet, men som samtidig også betyr at Sony helt klart beveger seg nærmere PC og en strategi for flere formater?



