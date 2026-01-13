Lekkasjer erter Gym Badge Collection og Pokémon Center Lego-sett

HQ

Nylig rapporterte vi om de nylig avslørte Lego Pokémon-settene og tok en titt på de tre alternativene som kickstarter denne samlingen når de kommer i slutten av februar (beleilig på Pokémon Day). Selv om vi vet at det vil komme flere sett for å følge dette, er det ingen offisiell bekreftelse på hva disse settene vil være, selv om nye lekkasjer ødelegger overraskelsen.

Serebii.net har kommet over to nye alternativer som uten tvil vil bli avslørt snart og ser ut til å komme etter den første trioen. De er ikke akkurat noe obskure eller overraskende, da vi heller får to alternativer som burde berolige mange fans.

I likhet med de tre første settene som hadde fokus på lommemonstre fra Kanto, et av settene inkluderer en samling av Gym Badges fra Kanto region. Dette spenner over en boks for å lagre merkene og deretter de åtte merkene som deles ut av gymlederne, inkludert Boulder, Cascade, Thunder, Rainbow, Soul, Marsh, Volcano, og Earth merker. Dette settet skal visstnok bestå av 312 deler, og prisen er fortsatt uklar.

Det andre settet er et annet lite sett som ser ut til å tilby en Pokemon Center for fans å konstruere. Det regnes som en "Mini" -versjon, og dette er åpenbart når man ser på 233-delt-bygget, men ideen om å referere til dette som en "Mini" -utgave kan noe antyde at det også vil være en i full størrelse ... Vi har heller ingen anelse om priser for dette settet.

Når det gjelder når disse settene vil bli offisielt avslørt, kan det være så snart som Lego-lekkasjer ofte skjer like før den offisielle avsløringen, eller de kan spares til den vanlige Pokémon Day Presents showcase som The Pokémon Company er vert for i slutten av februar.