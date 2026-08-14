Lekkasjer tyder på et gigantisk Xbox-byggesett med over 3 000 deler

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Etter lanseringen av Lego-sett basert på blant annet Atari 2600, NES og Mega Drive, ser det nå ut til at det er Xbox sin tur. Denne gangen er det imidlertid Mattel, som nylig lanserte et Warthog-byggesett, som nå ryktes å jobbe med et Xbox-konsollsett med godt over 3 000 deler.

Informasjonen kommer fra Retro Dodo, som opplyser at det nylig ble bekreftet via Instagram at Xbox og Mattel samarbeider om en slags 25-årsjubileumsfeiring i tide til Xbox-jubileet i november, og at mer konkrete detaljer siden har lekket ut via både en nå slettet Amazon-oppføring og Manuals.Plus.

Takket være dette vet vi nå at denne gigantiske Xbox-en vil bli lansert sammen med miniatyrer fra Halo 2, Psychonauts og The Elder Scrolls III: Morrowind, som alle vil være kompatible med «konsollen», i tillegg til en medfølgende replika av The Duke. Modellen vil også ha de karakteristiske lys- og lydeffektene fra den klassiske konsollen.

Kort sagt er dette noe alle fans av både byggesett og Xbox bør holde øye med.