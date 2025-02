Lekkede 3D-gjengivelser avslører ny kameradesign for iPhone 17 Pro Tar neste iPhone i bruk et mer Pixel-lignende design for kamerastøtet?

HQ Ryktene indikerer at kameraet på den kommende iPhone 17 Pro vil ha et helt nytt design. I følge lekkede 3D-gjengivelser er modulen betydelig bredere enn den tidligere firkantede bumpen som ble sett på flere tidligere modeller. I denne nye designen er de tre kameralinser plassert på venstre side, mens LED-blitsen, mikrofonen og LiDAR-sensoren er plassert på høyre side - i likhet med designet til Google Pixel. I tillegg forventes iPhone 17 Pro å være lettere enn dagens modeller. WEIS Studio har laget en konseptvideo som viser den ekstremt tynne designen, som ifølge ryktene skal være enda slankere enn både iPhone 16 og Pro. Ta en nærmere titt på den nedenfor. Appellerer dette designet til deg?