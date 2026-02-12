Lekkede bilder viser hermetisert Ringenes Herre-spill fra Eidos-Montreal

HQ

Nå som Dispatch har bevist at Telltale-lignende historier absolutt er tilbake på en stor måte, vil det sannsynligvis smerte mange mennesker å høre at et Lord of the Rings-spill med en slik fortelling ble hermetisert for en tid siden. Spillet, som var under utvikling hos Eidos-Montreal, kom ikke så langt før det ble ofret i Dommedagsfjellet, men noen nyoppdagede konsepttegninger viser et tidlig glimt av hva vi kunne ha fått.

Dette kommer fra MP1st, som oppdaget illustrasjoner fra en tidligere kunstner som jobbet hos Eidos-Montreal på den tiden spillet var under utvikling. I gjengivelsene er det tydelig at spillet valgte et ovenfra og ned, CRPG-lignende utseende i spillingen, med flere kjente steder fra Tolkiens univers, inkludert Prancing Pony Inn.

Andre steder ser vi mye oppmerksomhet vist til havnebyen Umbar, som sannsynligvis er der spillet ville ha blitt satt. Umbar er et arnested for pirater, og ville sannsynligvis ha sett oss mot mange korsarer, så vel som de tradisjonelle orkene og urukkene vi kjemper mot i andre Lord of the Rings-spill.

Selv om det absolutt er interessant å tenke på hvordan et pirat-tema Lord of the Rings-spill kunne ha vært, med tanke på at denne tittelen aldri kommer til å se dagens lys, er det sannsynligvis ikke verdt å miste søvn over. Eidos-Montreal har gått videre til sitt neste prosjekt, og selv om det har vært under sterkt press de siste årene, håper vi at det siste spillet kan rette opp skipet.