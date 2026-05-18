Lekkede bilder viser Lego og Pokémon samarbeid for å utvide med Arcanine-settet

Så langt har Lego og Pokémon-samarbeidet ikke skuffet, for ikke bare har det kommet rimeligere sett med Pikachu og Eevee, men denne kombinasjonen har også ført til et av Legos største sett gjennom tidene, det enorme utstillingsobjektet med Charizard, Blastoise og Venusaur.

Vi forventer tonnevis av ekstra Lego Pokémon-sett etter hvert, og det ser ut til at ett er veldig nær ved å bli kunngjort for publikum. Folkene over på Bricks Up har rapportert om den lekkede informasjonen som ser ut til å antyde at et Lego Arcanine-sett er på vei og kan debutere i august.

Naturligvis, med denne typen lekkasjer som viser den klare boksen for settet, er de nesten alltid nøyaktige, noe som tyder på at dette settet, som spenner over 1,190 stykker og tilbyr en modell av den berømte ildskapningen, faktisk nesten er her.

Lekkasjen bemerker også at settet vil selges for £ 89.99 / € 99.99, og at det er en del av Legos sommer- og spesielt augustoppstilling, som forventer å tilby totalt 16 nye sett i løpet av måneden (ikke alle disse vil være lommemonsterrelaterte).

