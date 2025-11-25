Lekkede Discord-meldinger viser årsaken til at Rockstar sparket ansatte

HQ

I begynnelsen av måneden ble det oppdaget at Rockstar hadde latt flere titalls ansatte gå i det som umiddelbart ble stemplet som et forsøk på fagforeningsbusting. Disse 34 sparkede ansatte ble ikke oppsagt på grunn av deres engasjement i en fagforening, sa Rockstar, men fordi de hadde delt konfidensiell informasjon på en Discord-server.

People Make Games har fått tak i noen meldinger fra denne Discord-serveren, i et forsøk på å finne ut hva som egentlig foregikk bak kulissene. Det ser ut til at ingenting om GTA eller andre fremtidige Rockstar-prosjekter ble lekket på serveren, og i stedet diskuterte de sparkede ansatte nylige endringer i selskapets Slack-retningslinjer.

Slack er en meldingsplattform som ofte brukes på arbeidsplasser, og Rockstar hadde nylig fjernet en rekke Slack-kanaler som de anså som uvesentlige. Dette ble diskutert i fagforeningsmedlemmenes Discord. En ansatt skal ha henvendt seg til ledelsen om diskusjonene som fant sted. Etterpå klarte overordnede å få tilgang til eller se Discord-meldingene, og de 34 ansatte ble sagt opp.

Slack-rensingen ble sett på som et alvorlig slag mot moralen, og ble derfor diskutert tilsvarende et annet sted. Det ser imidlertid ut til at Rockstars ledelse ikke var fornøyd med disse diskusjonene, og sa at retningslinjene hadde blitt brutt, noe som førte til oppsigelsen av de ansattes kontrakter.