Lekkede opptak fra settet gir oss en god smakebit av The Legend of Zelda Movie

Det er ingen hemmelighet at live-action The Legend of Zelda Movie er i aktiv produksjon, og som med alle ting på denne måten, deles det allerede lekkasjer og utdrag av prosjektet over hele verden. Så hvis du ikke vil at noe skal bli bortskjemt, må du naturligvis se bort nå!

I følge YouTuber, Gregasms, har det dukket opp to videoer som ser ut til å vise Bo Bragason i kostyme som Princess Zelda og Benjamin Ainsworth som Link også. De befinner seg begge i et tett og frodig skoglandskap omgitt av birolleinnehavere, statister, hester og produksjonsmedarbeidere, og selv om det ikke er et tydelig eksempel på hva filmen vil by på, er det i det minste en forsmak på hva vi får se i sin helhet når filmen har premiere om rundt 18 måneder.

Filmens eksakte natur og synopsis er ennå ikke avslørt, men det har tidligere blitt bemerket at filmen bare vil være den første i en trilogi av hendelser som til og med kan filmes nesten like snart etter hverandre.

Er du spent på The Legend of Zelda Movie? Den får premiere 7. mai 2027.