Lekket Call of Duty: Black Ops 7-trailer avslører bosskamper, mechs og utgivelsesdato

HQ

En nå fjernet trailer, som ved en feil ble publisert før den planlagte Gamescom-premieren, har avslørt hva som er i vente i Call of Duty: Black Ops 7 - inkludert en bekreftet lanseringsdato 14. november.

Videoen viser flere spektakulære elementer, inkludert en massiv bosskamp, mech-kamper og det som ser ut til å være retur av jetpacks - men med en vri. Ifølge CharlieIntel vil jetpack-mekanikken ikke fungere helt som før, og tidlige inntrykk tyder på at fansen ikke bør forvente en fullskala retur til det klassiske jetpack-spillingen.

Utover gameplay avslører traileren også prisdetaljer. Standard Edition vil bli priset til $ 69.99 (€ 79.99), mens Vault Edition - i hovedsak en Deluxe Edition med bonusinnhold - vil koste $ 99.99 (€ 109.99). Med mye som allerede er lekket, er spørsmålet nå hva Activision faktisk vil vise frem på scenen - og om de fortsatt kan overraske fansen.

Er du spent?