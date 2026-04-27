Lekket informasjon fra Steam tyder på at Star Wars: Galactic Racer lanseres i oktober

Om en ukes tid vil det være Star Wars Day (fjerde mai), og med det som er tilfelle, forventer vi aktivt at interessante nyheter og informasjon skal deles om en galakse langt, langt borte. Det er en stund siden noe Star Wars: Zero Company har blitt delt, og Star Wars Jedi-serien har vært stille en lang stund, så uten tvil håper mange fans at dette vil være tiden for å høre mer om hvert prosjekt. Imidlertid vil kanskje tid og ressurser bli brukt på Star Wars: Galactic Racer...

Vi sier dette ettersom en lekket bit av informasjon på spillets Steam-side har delt en utgivelsesdato for prosjektet, noe som tyder på at den kosmiske raceren vil lanseres så snart som 6. oktober. Informasjonen ble raskt tatt ned fra siden, men ikke før folk inkludert Wario64 la merke til det.

Den faktiske informasjonen ble delt som en del av en oppdatering for Deluxe-utgaven av spillet, som vil inneholde en rekke livery-alternativer og en SteelBook dedikert til tittelen. Naturligvis har utvikleren Fuse Games og utgiveren Secret Mode ennå ikke delt noen offisiell informasjon om prosjektet og når nøyaktig det vil lanseres, men det virker som om den første overraskelsen på Star Wars Day allerede kan ha blitt bortskjemt.

Ser du frem til Star Wars: Galactic Racer?