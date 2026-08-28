Leknessund dedikerer seieren i Vuelta a España til kongen av Norge

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Andreas Leknessund, den 27 år gamle norske syklisten fra Uno-X Mobility, et lag i den nest høyeste kategorien i UCI Pro Team, erobret stigningen til skianlegget Aramón Valdelinares i 7. etappe av Vuelta a España, i en dobbel seier for Uno-X, da landsmannen Tobias Halland Johannessen kom på andreplass, mens belgieren Wout van Aert fra Visma-Lease a Bike endte på tredjeplass.

Tadej Pogačar fra UAE Emirates kom på 19. plass, 4:23 minutter bak utbrytergruppen, men var den første av de viktigste konkurrentene i sammenlagtklassifiseringen som kom i mål, slik at han utvidet ledelsen i La Vuelta og nå har 3:50 minutter forsprang på Enric Mas fra Movistar og 4:50 på Primož Roglič fra Red Bull.

Leknessund, som sikret seg sin første etappeseier i en Grand Tour, dedikerte seieren til Norges konge Harald V, som gikk bort i morges i en alder av 89 år. «Det er selvfølgelig en spesiell dag for Norge på grunn av vår konges bortgang. Vi har gjort i dag til en minneverdig dag. Å vinne i Vueltaen er veldig viktig. Kongen var svært interessert i idrett, og denne seieren er den beste hyllesten man kan tenke seg».