Lekte bilder tyder på at « Sonic Racing: Crossworlds er på vei til smarttelefoner

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Selv om Sega tidligere har uttalt at « Sonic Racing: Crossworlds ikke har solgt helt så bra som forventet, har selskapet fortsatt å utvide sitt kartracingspill på best mulig måte med masse nytt innhold, både betalt og gratis. Det neste tilskuddet kommer allerede neste uke, når Amigo fra «Samba de Amigo» dukker opp i spillet.

Nå har det dukket opp et rykte som tyder på at Sega har spennende planer på gang for spillet, da det ser ut til at en mobilversjon er på vei, spesielt for Apple Arcade. Kilden avslører også at flere baner er på vei, ettersom de lekkede bildene viser 18 Crossworlds-baner, mens spillet for øyeblikket har 15.

Foreløpig er dette bare et rykte, og bildene har den vanlige lave «lekkekvaliteten», men ser rimelig autentiske ut. Vi oppdaterer dere når vi vet mer.