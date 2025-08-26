Lenge leve 2D-action! Shinobi: Art of Vengeance feirer med en lanseringstrailer

HQ

1980-tallet ... det var tider, og i 1987 kom det et spill som het Shinobi. Siden den gang har det kommet nye spill i serien nå og da, men i går var en stor dag, for da ble det nemlig sluppet en anmeldelse av Lizardcube's Shinobi: Art of Vengeance. Selve spillet kommer ut 29. august 2025.

Klassisk 2D-action, ninjaer og vakre omgivelser. Joe Musashi er i gang igjen, og for å feire begivenheten har det blitt sluppet en passende lanseringstrailer.

Men før du ser traileren, må du huske å lese anmeldelsen vår her.