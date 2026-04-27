Lennie James mener at Patrick Gibson fra 007 First Light bør være aktuell for å spille den neste James Bond på kino

Amazon MGM Studios tar seg god tid med å lage den neste generasjonen av James Bond. Produksjonsselskapet har utpekt regissør og manusforfatter for prosjektet (henholdsvis Denis Villeneuve og Steven Knight), men vi har ingen anelse om den kanskje viktigste delen av filmen: hvem som faktisk skal bli den neste James Bond, skuespilleren som skal etterfølge Daniel Craig.

Mange fans liker å kaste store A-listenavn inn i kampen, med noen fanfavoritter som Henry Cavill, Idris Elba, Callum Turner, Aaron Taylor-Johnson, Jacob Elordi, Theo James, og listen fortsetter. Det er til og med noen som tror at Bond kan bli kjønnsbestemt, med Sydney Sweeney som til og med kan ta over rollen, mens bookmakerne ikke engang utelukker bisarre rollebesetninger som Jeremy Clarkson, David Beckham og Piers Morgan. En av de lure favorittene er imidlertid Patrick Gibson, den nåværende virtuelle Bond-stjernen.

Gibson skal overta James Bond-rollen i IO Interactives 007 First Light, som lanseres i slutten av mai på PC, PS5 og Xbox Series X/S(men ikke Switch 2). I denne historien vil han spille en ung Bond, noe han så ut til å være ganske god til, i det minste å dømme etter medspilleren Lennie James' uttalelse, der han bemerket at Gibson i det minste burde være med i samtalen om å bli den neste ordinære, teatralske Bond også.

I en samtale med Radio Times Gaming (fra 25:24) på BAFTA Games Awards, uttalte James: "Han er fantastisk i vår versjon av Bond, og jeg synes virkelig at han burde være en kandidat til hovedrollen som de prøver å finne noen til. Jeg er sikker på at han er under vurdering. De som bestemmer ville vært gale om de ikke vurderte ham."

Gibson har også erfaring fra film- og TV-verdenen, med tidligere medvirkning i Dexter: Original Sin, Shadow and Bone, Tolkien og mer. Når det gjelder hans nåværende odds for å bli den neste 007, har to forskjellige bookmakere Gibson til 40/1, noe som er likt med Robert Pattinson, Cillian Murphy, Rege-Jean Page og Henry Golding.

