Lenovo avslører at Legion Go 2 vil være tilgjengelig i oktober for 999 euro

Markedet for håndholdte PC-er ser ut til å få enda en stor utfordrer, ettersom Lenovo har avslørt at Lenovo Legion Go 2 kommer i oktober. Etter premieren og avsløringen i januar på CES i år, har fansen holdt et våkent øye med når Lenovo Legion Go 2 vil være tilgjengelig for kjøp, og nå har de fått svaret.

Vi mangler fortsatt en helt fast dato, men vi har noen flere spesifikasjoner å øse over i mellomtiden. Det ser ut til at Lenovo velger noen forskjellige konfigurasjoner for den nye Legion Go 2, ettersom du kan ha enten 16 GB eller 32 GB RAM, opptil 2 TB SSD-lagring med et minimum på 1 TB, og enten en AMD Z2 APU eller den kraftigere AMD Z2 Extreme. Basismodellen, med 1 TB SSD-lagring, 16 GB RAM og AMD Z2, vil lanseres til en pris på 999 euro.

Der vi kanskje ser det største spranget fra Lenovo Legion Go til Go 2, er på skjermen. Lenovo Legion Go 2 har en 1200p OLED-skjerm, noe som kanskje er en lavere oppløsning enn forgjengeren, men OLED-skjermen vil helt sikkert kompensere for det.

Kommer du til å kjøpe Lenovo Legion Go 2?