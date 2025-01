Lenovo har designet en bærbar SSD som ser ut som en håndgranat

HQ

Selv om Lenovos kommende eksterne SSD har klare designfeil, må man anerkjenne teknologiprodusenten for å ha forsøkt å krydre det ofte svært kjedelige dings-segmentet.

Som en del av et samarbeid med den kinesiske actionfilmen Operation Dragon (eller Operation Leviathan eller Operation Hadal, avhengig av hvor du befinner deg), har teknologititanen løftet på sløret for en ny SSD-modell som er stylet og ment å ligne en håndgranat av alle ting.

Dingsen heter Savior Tactical Mobile SSD, og ifølge Tom's Hardwares oversettelse av den kinesiske kunngjøringen er det en crowdfunded-dings som har en granatform i aluminiumslegering, USB 3.2-støtte og er "offisielt autorisert" også.

I skrivende stund er produktet fullstendig crowdfunded med 107% av den nødvendige finansieringen. Det er antydet at dingsen vil selges for rundt $ 82 (¥ 599), noe som alt tatt i betraktning ikke er en dårlig pris for en ekstern SSD i disse dager. Den største haken er at det er uklart om enheten vil få en bredere utgivelse, men det eneste som er sikkert er at du uten tvil vil ha vanskelig for å overbevise grensekontrollen om å la deg ta dette elementet med på et fly.

Dette er en annonse: