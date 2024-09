HQ

De siste ukene - mellom Gamescom-avtaler og andre turer - har jeg tatt meg god tid med Lenovo Legion 5i Gen 9. Lenovo Legion er et merke som har vært hyllet i gaming-verdenen i en årrekke nå, og det betyr at det er visse forventninger når man åpner en ny bærbar PC ut av esken. Lenovo må hele tiden overgå seg selv i denne sammenhengen, noe som kan vise seg å være en vanskelig utfordring.

Lenovo Legion 5i Gen 9 er en stor 16-tommers bærbar PC, og likevel føles den veldig lett uten å føles billig. Designet er det Lenovo kaller Luna Grey-fargen, og den fremstår som profesjonell og veltalende. Hvis du er som meg og ikke liker en bærbar PC som med sitt design forteller alle i en radius på åtte kilometer at du er en stor gamer, så er du heldig. Hvis du liker sterke lys og blinkende farger, får du det på tastaturet, som kan tilpasses etter eget ønske hvis du har et bestemt fargetema du alltid går for.

I forhold til vekten er denne bærbare PC-en svært kraftig når det gjelder ytelse. En 14. generasjons Intel i9-14900HX er inkludert sammen med en RTX 4070, som fikk selv de nyeste spillene som Warhammer 40,000: Space Marine II til å kjøre uten å bli svett på maks innstillinger. Ytelsen til denne bærbare PC-en er helt rå, og den ga meg en sterk påminnelse om at jeg virkelig burde oppgradere tårnet jeg har stående under skrivebordet mitt. Dessuten er den utrolig stillegående sammenlignet med andre bærbare gaming-maskiner jeg har anmeldt med lignende spesifikasjoner. Lenovo har virkelig fått til kjøling med Legion ColdFront Hyper Thermal Control, noe som gjorde at fanget mitt aldri begynte å brenne mens jeg spilte, og jeg trodde heller ikke at det var en jetmotor som startet opp i leiligheten min mens jeg spilte.

Ytelsen fra GPU-en og CPU-en på innsiden støttes i stor grad av skjermen på Lenovo Legion 5i Gen 9. Det tok litt tid å venne seg til sideforholdet 2500 x 1600 på tidligere bærbare datamaskiner, men nå føles det som en overlegen måte å spille spill på i dette bærbare formatet. IPS-skjermen med 240 Hz og 500 nits gir en veldig levende detaljgjengivelse. Antirefleksfunksjonen var også ganske imponerende, slik at jeg kunne spille uten å bekymre meg for solblending fra de siste sommerdagene. Nahimic-høyttalerne fra SteelSeries var også et flott tillegg. De kommer ikke til å gi den blomstrende surroundlyden til noen tårnhøyttalere, men de ga ut klar, skarp lyd som bidro til den generelle fordypningen av en spilløkt.

Nå, på de tingene som holder denne bærbare datamaskinen fra å være en perfekt anbefaling. Selv om Lenovo Legion 5i Gen 9 tilbyr veldig, veldig god spillytelse, noe som kan være alt du leter etter, er det et par problemer med at det er den beste bærbare datamaskinen for spill der ute. Det første problemet er prispunktet. Mens du kan få 4060-versjonen av denne bærbare datamaskinen for ~ £ 1600, koster RTX 4070-versjonen £ 2000. Tatt i betraktning at du kan få en RTX 4070 bærbar PC med en lignende skjerm, CPU og mer lagringsplass for hundrevis av pund mindre enn det i dag, er det vanskelig å si hvorfor du skulle velge Lenovo Legion 5i Gen 9, selv om ytelsen fortsatt er enorm.

Som nevnt er lagringsplassen her merkelig liten. Bare 512 GB SSD kan lagre rundt 5 moderne AAA-spill, noe som ikke er mye. Du forventer minst en terabyte i dag, spesielt med tanke på at spillene blir større og prisen du betaler. Det er verdt å nevne at SSD-lagringen i Lenovo Legion 5i Gen 9 er superrask. Hvis du ikke har noe imot å ikke ha en haug med spill installert, er dette kanskje ikke noe problem, men det største problemet jeg hadde med min tid med Lenovo Legion 5i Gen 9 var batterilevetiden. Selv om du setter den bærbare datamaskinen i batterisparemodus, får du ikke mye mer enn 90 minutter til et par timer med spilltid, noe som betyr at den egentlig blir et lite, mer bærbart tårn som må kobles til hele tiden. Det føles som en merkelig byttehandel for ytelsen, ettersom du ikke får oppleve høydene til denne bærbare datamaskinen med mindre du plugger den inn.

Lenovo Legion 5i Gen 9 er likevel et solid tilskudd til Lenovos Legion-serie. Det er en av de beste bærbare datamaskinene jeg har anmeldt når det gjelder spillytelse, men det er noen kompromisser du må ta hensyn til hvis du vil få mest mulig ut av ytelsen, inkludert å ta en hit til batterilevetid, lagring og betale en god del mer enn du ville gjort for noen andre RTX 4070 bærbare datamaskiner som er på markedet akkurat nå. Men hvis du ikke har noe imot noe av det, vil du være mer enn fornøyd med Lenovo Legion 5i Gen 9.