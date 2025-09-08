Lenovo Legion Go 2 får også full Xbox-modus

HQ

Vi antar at få av dere har gått glipp av den kommende bærbare Xbox-enheten, utviklet av Asus i samarbeid med Microsoft og planlagt utgitt 16. oktober. Den heter ROG Xbox Ally og vil kunne kjøre i to moduser: som en Windows -enhet eller startet direkte i Xbox-modus.

Sistnevnte vil bli utgitt for flere enheter, og nå er den første av disse bekreftet. En talsperson fra Lenovo har bekreftet til The Verge at deres kommende Legion Go 2 (som også slippes i oktober) vil ha samme Xbox-støtte som ROG Xbox Ally.

Den vil imidlertid ikke være tilgjengelig fra dag én, men vil i stedet bli utgitt våren 2026. Hvis du har vært opptatt av Legion Go 2, men har lurt på Xbox-støtte, ser det ut til at du kan slutte å bekymre deg nå og gå for den enheten du liker best.