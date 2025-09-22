Lenovo Legion Go 2 forhåndsbestillinger kansellert på grunn av høy etterspørsel

HQ

Og her trodde vi at dagene med mangel på spillmaskinvare var over. Lenovo har bekreftet at noen forhåndsbestillinger av den etterlengtede håndholdte spillmaskinen Lenovo Legion Go 2 har måttet kanselleres på grunn av høy etterspørsel.

Som forklart i et innlegg på Reddit, forklarer Lenovos support at de bærbare spillmaskinene har nådd store forhandlere, men forhåndsbestillinger som er plassert direkte på selskapets nettsted vil bli kansellert på grunn av en etterspørsel som har "vesentlig overskredet våre anslag." Ikke alle forhåndsbestillinger vil bli kansellert, men det ser ut til at det blir et lotteri om hvem som må vente og bestille på nytt.

"Vi vet at dette er frustrerende, og vi beklager virkelig ulempene det har medført, spesielt for våre mest lidenskapelige fans. Legion Go Gen 2 ble utviklet med dere i tankene, og denne erfaringen har vært en viktig lærdom for oss. Vi vil bruke dette til å forbedre og sikre en bedre prosess fremover," skriver Lenovo.

Lenovo Legion Go 2-enheter forventes å være tilgjengelige neste måned, men vi må se hvor lenge denne lagermangelen varer.