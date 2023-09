Lenovo Legion Go: En ekte Steam Deck-konkurrent

Jeg synes den nåværende trenden med håndholdte spill-PC-er er merkelig. På den ene siden er det spennende å ha tilgang til Steam -biblioteket ditt når du er på farten, men samtidig har jeg alltid følt at denne teknologien er et par år unna å være der den trenger å være for å virkelig engasjere den brede forbrukerbasen. Det avgjørende for denne oppfatningen er tidsrammen, for Steam Deck debuterte for 18 måneder siden, og siden den gang har vi sett kraftigere systemer som ASUS ROG Ally og skybaserte enheter som Logitech G Cloud. Lenovo er nå på banen med sin helt nye Lenovo Legion Go, og jeg har nylig hatt muligheten til å prøve systemet, og det virker ærlig talt som om Lenovo har identifisert de gode og dårlige sidene ved Valve og gjort de nødvendige forbedringene.

Kontroller som kan tas av.

På overflaten er Legion Go faktisk ikke så imponerende. Den er laget av plast av høy kvalitet og ser helt enorm ut på et bord eller i noens hender. Men det er litt av en optisk illusjon, for Go bærer størrelsen utrolig godt. Systemet er overraskende lett, og når du begynner å skrelle av lagene og utforsker hva de ulike knappene og elementene gjør, skjønner du at det er en mening med galskapen.

Skjermen på Go er ganske stor med sine 8,8 tommer. I tillegg er det et svært konkurransedyktig QHD+-panel som ser slående og klart ut, samtidig som det kan brukes i ulike oppløsninger, fra 800p til 1600p. Når det gjelder hvordan Go klarer dette, gir operativsystemet til enheten deg faktiske måter å justere og endre oppløsningen på panelet på, uten at du trenger å gjøre det manuelt for hvert spill du starter opp. Det kan virke som en merkelig funksjon å skryte av, men den åpner for at brukeren selv kan bestemme om han eller hun foretrekker grafikk eller ytelse først og fremst. Programvaren på Go lar deg til og med justere strømforbruket, viftehastigheten, oppdateringsfrekvensen (opptil 144 Hz) og mye mer. Alt dette gjør at du selv kan velge om du vil ha god bildekvalitet når du ser på film og surfer på nettet, høy bildefrekvens når du spiller - eller om du vil forlenge batterilevetiden betraktelig ved å kjøre systemet på minimumsnivå.

Den er stor, det er ikke til å stikke under en stol... men heldigvis er den ikke tung.

Go drives av en AMD Ryzen Z1-brikke, og ut fra det jeg så og fikk teste, er dette mer enn nok til å spille de nyeste spillene med anstendig bildefrekvens og deretter bruke systemet til det du måtte trenge det til. Og dette er en viktig del å nevne, ettersom systemet har berøringsskjerm og kjører på Windows, noe som betyr at det egentlig også er et nettbrett. Under panseret finner du 16 GB LPDDR5 RAM-minne med en hastighet på 7500 MHz, samt minst 512 GB PCIe Gen4 SSD-lagringsplass, som kan dobles i seg selv og deretter utvides ytterligere med opptil 2 GB MicroSD-kort. Det er mye teknologi å putte inn i en bærbar enhet, og Lenovo har klart å gjøre det på en slik måte at den er stillegående og kjølig selv under belastning, noe som ikke er noe mange av disse bærbare PC-enhetene kan skryte av. Haken er riktignok at Go er ganske stor i proporsjonene (men ikke tung), og det er også vanskelig å vite hvor effektivt batteriet på 49,2 Whr vil være før det blir satt på prøve, men med hurtiglading vil dette forhåpentligvis ikke være noe stort problem.

Men dette gjelder bare PC-spillsiden av Go, for denne enheten har også elementer som minner om Nintendo Switch. Kontrollerne som er festet på siden av systemet, kan fjernes på en aggressiv måte (ja, det krever litt albuefett) og deretter brukes til å spille spill eksternt. Hver kontroller har en joystick som bruker et nytt responsivt kontrollsystem som tar sikte på å fjerne enhver form for avdrift, i tillegg til en rekke knapper og til og med en liten styreflate på den ene. Den høyre kontrolleren har til og med en rekke ekstra knapper rundt hele kroppen som kan aktiveres når FPS-modus-bryteren på undersiden av kontrolleren aktiveres, og med denne kan du sette kontrolleren inn i et plasttilbehør slik at den ligner en flyspak, men fungerer som en mus. Du har venstre- og høyreklikk-knapper, et rullehjul, tommelknapper og kan bevege den fysisk for å flytte markøren, og ut fra det jeg har testet, føles det hele veldig responsivt og nøyaktig. Dette er ikke bevegelseskontrollere som en Joy-Con, men disse kontrollerne føles veldig komplekse og godt designet med tanke på funksjonene de tilbyr.

Go i FPS-modus, med høyre kontroller som mus.

Lenovo ønsker også å støtte Go med en ekstra programvarepakke som gjør det enkelt å samle de ulike PC-butikkene og strømmetjenestene slik at du får tilgang til biblioteket ditt på ett sted. Programvaren fremstod som svært intuitiv og enkel å bruke, enten det er Steam, Xbox, Epic, Ubisoft og så videre.

I tillegg leveres Go i en bæreveske som til og med har et utskåret område der du kan skyve inn en ladekabel og koble den til en USB-C-port uten å måtte ta ut enheten. I tillegg har Go en ekstra USB-C-port på toppen, slik at du enkelt kan koble systemet til en TV eller skjerm for spilling på storskjerm. Med en lydkontakt i tillegg, og en bakplate som kan justeres slik at Go kan stå på egen hånd som en Switch, fremstår Go virkelig som litt av en tusenkunstner, en sveitsisk lommekniv tilsvarende en mobil spill-PC.

Så selv om det ikke er til å stikke under en stol at Lenovo Legion Go ikke er det mest attraktive systemet, fremstår det som litt av en arbeidshest. Alt du kan ønske deg av et mobilt PC-spillsystem, ser ut til å være inkludert her, det være seg kraft, tilpasningsmuligheter, flyttbare kontroller, tilkoblingsmuligheter og så videre. Riktignok var det noen feil og problemer som jeg la merke til, for eksempel en kontroller som koblet seg fra og ikke klarte å koble seg til igjen, og noen frame drops i visse menyer, men med lansering senere i år vil forhåpentligvis noen programvareoppdateringer eliminere og takle disse problemene. Og så har vi selvfølgelig prislappen. ROG Ally tok mange med storm da den ba fansen om å punge ut rundt 700 pund, og siden Go sikter mot samme prisklasse, vil nok noen av reaksjonene være de samme. Men ut fra det jeg har sett, er dette en svært kapabel enhet, og hvis du ikke vil kaste deg ut i farvannet med en bærbar PC for PC-spill på farten, ser dette ut til å kunne være en veldig, veldig god løsning.