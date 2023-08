Lenovo Legion Go lekker på nettet

HQ

Det er ikke lett å holde ny maskinvare hemmelig, og tidligere denne måneden var det mye sladder om en Steam Deck-konkurrent fra Lenovo under arbeidsnavnet Legion Go, og nå har det lekket et tilsynelatende offisielt bilde av enheten. Det er tydelig at dette er noe med klar inspirasjon fra Nintendo Switch, og Lenovo Legion Go ser ut til å være basert på mer eller mindre nøyaktig samme konsept med skjerm og avtakbare kontrollere på hver side.

I tillegg til de visuelle detaljene ryktes det også at Lenovo Legion Go kjører Windows 11 og en eller annen versjon av AMD Phoenix under panseret. Prislapp og mulig lanseringsdato er ikke rapportert ennå, men forhåpentligvis vil Lenovo presentere sin bærbare konsoll offisielt i nær fremtid, komplett med detaljer om pris og ytelse. Vi er i alle fall veldig spente!

Synes du Legion Go ser kul ut, og er det en håndholdt konsoll du kunne tenke deg å eie?