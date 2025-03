Lenovo Legion R34w-30 UWQHD

Over tid har skjermstørrelser en tendens til å vokse. Vi antar at mange spillere fortsatt bruker 27-tommers skjermer, fordi 1920x1080p fortsatt er den mest brukte oppløsningen. Men trenden ser ut til å gå mot større skjermer og høyere oppløsning, hvis du for eksempel ser på Steams månedlige maskinvareundersøkelse.

R34w-30 er widescreen, WQHD (3440x1440, 21:9), og den er også buet (1500R). Den kan kjøre opptil 180 Hz med en responstid på 0,5 ms. Designet er standard Legion - en blanding av industrielt og spillorientert. Det kunne vært bedre, men det kunne også vært mye, mye verre. Det er en billig skjerm, så det er ikke noe som minner om G-Sync, men den har AMD FreeSync Premium. Til gjengjeld får du en 220V strømkontakt, to HDMI 2.1-porter og en DisplayPort 1.4.

Lyskilden er WLED, eller hvite lysdioder. Dette gir et solid og jevnt lysbilde, men dessverre også en konstant høy lysstyrke. Til tross for minimalt lysgjennomfall fremstår skjermen som svært lyssterk, noe som resulterer i dårlige svartnivåer og nesten ingen differensiering mellom svart og grått. WLED- og VA-paneler trenger ikke å ha så dårlige sortnivåer som her, men det har de, og det bør man være klar over. Kanskje dette også forklarer hvorfor du noen ganger kan få en 34-tommers gaming-skjerm for £ 170.

Fargene er utvaskede og ikke veldig imponerende for en skjerm i 2025. Med en DCI-P3-verdi på 90 % er dette kanskje ikke overraskende. Kort sagt: Fargene er utvaskede, overeksponerte og bleke. På den annen side er det mindre ghosting enn jeg fryktet. Det kan være en god idé å kalibrere skjermen etter beste evne, f.eks. via AMD Adrenalin. Det er også innebygde høyttalere med "rik lyd" - men lyden er elendig og bør bare brukes hvis det ikke finnes andre alternativer.

Skjermen er fullt justerbar, og kan dreies, vippes og justeres i høyden. Dette burde gjøre den ergonomisk, skulle man tro, men jeg er ikke helt enig i den bruken av ordet.

Det er egentlig alt som er å vite om denne skjermen, alt tatt i betraktning. Jeg kommer rett og slett ikke over hvor dårlig svartnivået er, hvor utvaskede fargene er og hvor overeksponert alt ser ut. Kan du forbedre det ved å justere innstillingene? Ja - men det skal mange justeringer til før bildet blir noenlunde akseptabelt. De aller fleste kjøpere vil ganske enkelt se det dårlige bildet, pakke sammen skjermen og kjøpe en annen.

Ja, den er stor, og ja, den er billig. Men det er også de viktigste grunnene til å kjøpe den, ikke bildekvaliteten, som burde være det viktigste aspektet.

