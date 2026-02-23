Lenovo oppfordrer partnere til å legge inn bestillinger før prisøkninger begynner neste måned

HQ

Lenovo oppfordrer sine partnere til å legge inn bestillinger så raskt som mulig, i hvert fall i USA. Prisøkningene vil ramme selskapets enheter over hele linjen, fra mobiltelefoner til PC-er og nettbrett.

Wade McFarland, selskapets kanalsjef i Nord-Amerika, sa i en e-post sendt til partnere (innhentet av CRN), at prisendringene forventes å tre i kraft i begynnelsen av mars, og at de derfor bør få inn bestillingene sine så snart som mulig.

Selv om en bestilling legges inn nå, kan det hende at den likevel vil bli påvirket av prisøkningene, ettersom alle bestillinger som er lagt inn før 28. februar, men som ikke er sendt innen 31. mars, vil bli prisjustert.

Etter hvert som AI og datasentre fortsetter å tære på forsyningene til teknologibransjen, ser det ut til at forbrukerelektronikk er på vei i en svært kostbar retning akkurat nå. Vi vet ikke om ting vil bli bedre, men det vil sannsynligvis ta litt tid før vi ser noen nedgang i AI-etterspørselen.