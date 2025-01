Lenovo på CES: Alle kunngjøringer om bærbare datamaskiner, stasjonære og nettbrett

HQ

Under sin opptreden på CES har teknologititanen Lenovo nettopp løftet teppet for en hel rekke nye dingser i sitt sortiment av bærbare, stasjonære og nettbrett. Det er endringer og nye iterasjoner i stort sett alle produktene Lenovo tilbyr, så for å kondensere og oppsummere hva Lenovo har i vente i 2025, kan du finne all relevant informasjon nedenfor.

Bærbare datamaskiner

Lenovo Legion Pro:

Til å begynne med vil Lenovo Legion Pro 7i og 5i bli oppgradert med nye Intel Core Ultra 9 275HX -prosessorer. Modellen Legion Pro 5 blir også forbedret med AMD Ryzen 9 9955HX-prosessorer, alt for å sikre at hver enhet kan overvinne de nyeste spillutfordringene.

Pro 7i vil nå benytte en Legion Coldfront Vapor med hyperkammer-kjøleløsning som gir 250 W TDP. 5i vil være tilsvarende, men begrenset til 200 W TDP. Alle modellene vil ha AI Engine+ -støtte for dynamisk justering av CPU- og GPU-effekt for å forbedre ytelsen og levere jevnere bildefrekvenser.

Legion 5 Pro 5i vil nå bruke en ny design som har større kjøleåpninger som sparker ut varmen fra kjøleløsningen Coldfront Hyper. Dette vil bidra til å holde den Nvidia GeForce RTX 5090-drevne, 16" PureSight WXQGA 16:10 240Hz OLED-skjermen med 16" PureSight WXQGA 16:10 240Hz i drift med maksimal effektivitet. Denne bærbare PC-en støtter også Wi-Fi 7, har to USB-C-porter, tre USB-A-porter, en HDMI 2.1 og til og med plass til en Ethernet-port.

Alle de tre bærbare PC-ene vil tilby forbedret tilpasning takket være forbedringer i programvaren Legion Space, som baner vei for mer funky RGB og bedre optimalisering av ytelsen.

Når det gjelder priser, vil Pro 7i selges i april for 2 799 euro, Pro 5i i mai for 1 699 euro og Pro 5 i mai for 1 599 euro.

Lenovo Legion:

Både Legion 7i og 5i gjennomgår små endringer. 7i blir slankere og lettere, henholdsvis 10 % og 7 %. Den får også en oppgradert skjerm som nå fungerer som en 16" WXQGA 16:10 PureSight OLED med et kontrastforhold på 1 000 000:1 og en frekvens på 240 Hz. Den drives nå av en Intel Core Ultra 9 HX CPU og en Nvidia GeForce RTX 5070 GPU, med Coldfront Hyper kjøling som bidrar til å gjøre enheten 7 db stillere. Den vil også bruke et 84 Whr batteri og Wi-Fi 7-støtte.

5i er stort sett den samme, bortsett fra at den har en 15" skjerm som er begrenset til 165 Hz, samtidig som den er 13 % lettere og tynnere enn forgjengeren. Den er også ledsaget av Legion 5, som bytter ut Intel CPU for en AMD Ryzen AI 7 350.

Når det gjelder priser og lanseringsdatoer, gjelder følgende: Legion 7i debuterer i juni for € 1 999, Legion 5i kommer i mai for € 1 199, og Legion 5 kommer i juni for € 1 299.

Lenovo LOQ:

Til slutt for bærbare datamaskiner er en oppfriskning til LOQ-linjen. Det er tre modeller tilgjengelig, som hver har Intel og AMD-prosessoralternativer, og som alle støttes av opptil en Nvidia GeForce RTX 5070 GPU. Det er ingen vesentlige endringer å legge merke til, men utgivelsesdatoer og priser er som følger :



Lenovo LOQ 17IRX10 - lanseres i juni for € 1 199



Lenovo LOQ 15AHP10 - Utgivelse i mars for € 1,099



Lenovo LOQ 15AHP10 - lanseres i mai til en pris på 1 099 euro



Skrivebord

Lenovo Legion Tower:

Det er planlagt tre endringer i 2025 som påvirker Legion Tower 7i, Legion Tower 5i, og Legion Tower 5.

For Tower 7i (34L) og Tower 5i (30L) vil begge nå bruke Intel Core Ultra 9 275HX prosessorer, mens Tower 5 vil gå mot en AMD Ryzen 9 7950X3D CPU i stedet. Alle de tre stasjonære PC-ene vil bruke Nvidia GeForce RTX 40 Series GPU-er, med opptil en 4080 Super på 7i og en 4060 Ti på 5i/5.

Alle de tre stasjonære PC-ene har seks RGB-aktiverte vifter som kan styres via den forbedrede programvaren Legion Space, og drar nytte av kjølesystemet Coldfront Liquid. De stasjonære PC-ene er også fortsatt modulære og enkle å tilpasse og oppgradere.

Når det gjelder priser og lanseringsdatoer, opplyser Lenovo at Tower 7i vil bli solgt i februar for 2 500 euro, Tower 5i i mars for 1 499 euro og Tower 5 i mai for 1 399 euro.

Lenovo LOQ:

Som et raskt poeng, Lenovo LOQ Tower 17IAX10 får også en oppgradering for å støtte den nyeste Intel Core Ultra 9 280HX -prosessoren og Nvidias GeForce RTX 50 Series også. Denne stasjonære PC-en lanseres i mai for €1 199.

Nettbrett

Lenovo Legion Tab:

Det er bare ett nytt nettbrett å snakke om, og det er en endring til Lenovo Legion Tab. Denne oppgraderte modellen vil presentere en 8,8" 2,5K 165 Hz PureSight-berøringsskjerm, som drives av Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform, og 12 GB LPDDR5X-minne og 256 GB UFS 4.0-lagring. Gadgeten er større enn forgjengeren, 14% større, og likevel er den fortsatt bare 7,79 mm tynn og 350 gram i vekt. Når det gjelder hva denne ekstra vekten tillater under panseret, har den nå Legion Coldfront Vapor Chamber for å kjøle systemet mer effektivt, samt et 6550 mAh-batteri for å muliggjøre lengre bruk.

Helt konkret vil Legion Tab (8.8", 3) selges fra og med i dag (7. januar) til en pris på €599.