Lenovo ThinkPad X1 Carbon 13th Gen Aura Edition

La meg være helt ærlig; jeg har vært en MacBook -mann i lang tid. Ja, jeg har anmeldt et hav av Windows-baserte bærbare datamaskiner, og bare i år har jeg tilbrakt tid med en Razer Triton 14 AI, den litt utdaterte Microsoft Surface Studios Laptop 2, og et beist av en Asus ProArt PX16, som alle er eksempler på PC-produsenter som er i nærheten av å etterligne Apple.

Men det er mange, mange år siden jeg har jobbet med en ThinkPad. Ja, en stund utforsket vi Lenovos noe ikoniske line-up, som ble utvidet med både Yoga og Extreme -varianter, men som med visse personlige forhold gjennom livet, gled vi fra hverandre.

Men nå har jeg tilbrakt de siste ukene på ThinkPad X1 Carbon Aura Edition, den nesten fullstendig standardiserte ThinkPad som er så mye brukt i forretningssegmentet, og som til og med skolelærere vil bruke om noen år. Og jeg er mildt sagt glad for å være tilbake.

Mer spesifikt snakker vi om ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition, som bruker en Intel Core Ultra 7, en integrert Intel Arc GPU, 32 GB LPDDR5x RAM og en 2 TB PCIe Gen 5 SSD. Dette gir oss en Geekbench 6 flerkjernescore på ca. 11 344 poeng, noe som er nok til å spille vanlige småspill med begrensede innstillinger - men det er egentlig langt fra den tiltenkte bruken.

Det du får er det samme karbonfiberbaserte kabinettet, som fortsatt har en soft-touch-overflate som litt for ivrig plukker opp fingeravtrykk, men som føles uendelig behagelig å holde i, bære og bruke. Dette er fortsatt en av de mest behagelige bærbare datamaskinene å bruke til viktige arbeidsoppgaver, enten du sitter lenge eller bare en kort stund. Dette gjelder også tastaturet, som etter min mening fortsatt er det beste på markedet, side om side med Microsofts Surface -tastaturer. Jeg kunne skrevet på det hele dagen lang. Det samme kan sies om maskinens veldesignede styreflate og, selvfølgelig, den lille røde TrackPoint.

Det skal imidlertid bemerkes at hele herligheten veier i underkant av en kilo, og det er ganske befriende å ha noe så lett som er bygget så robust at Lenovo fortsetter å oppnå MIL-STD 810H-sertifiseringer, noe som betyr at du kan stole på at denne bærbare PC-en tåler det meste du utsetter den for. Og det i lang tid. Dette 57Wh-batteriet ga meg hele 11 timer med blandet bruk, noe som er mer enn nok, etter min mening.

Og det er selv om denne dyrere varianten har et OLED-panel. Mer spesifikt snakker vi om et 2,8K 14" OLED-panel, noe som betyr at webkameraet er hevet over panelet, noe som gir skjermen en ekte "kant-til-kant"-følelse. Det er 120 Hz, og selv om vi målte en litt lavere lysstyrke enn på andre OLED-paneler i større, dyrere bærbare datamaskiner, presterte det likevel tilstrekkelig med et gjennomsnitt på omtrent 450 NITS.

Når det kommer til prisen, kan jeg lett se at de er for dyre. Hvis du velger OLED-panelet og 32 GB RAM, ser du på en maskin som kan bli dobbelt så dyr som en MacBook Air og betydelig dyrere enn den nye MacBook Pro M5. Når det er sagt, føles ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition som det ultimate produktivitetsverktøyet på Windows -siden, og hvis du er ute etter noe å strekke deg etter, får du virkelig kvalitet for pengene.