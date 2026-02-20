Lenovo ThinkPad X13 Gen 6

Sent i fjor anmeldte jeg min første ThinkPad på lenge, og jeg proklamerte relativt høylytt i teksten at "det var så godt å være tilbake". Alt jeg elsket med den maskinen, nærmere bestemt "Lenovo ThinkPad X1 Carbon 13th Gen Aura Edition", finnes også her i X13 Gen 6, for en ThinkPad er en ThinkPad, men det er også spesielt én forskjell som er verdt å påpeke.

Men først, hva er det samme? Toppen er laget av karbonfiber, bunnen er laget av aluminium, så den veier nesten ingenting, ca. 988 gram, noe som betyr at den praktisk talt forsvinner i hånden din og enkelt kan transporteres til og fra jobb, eller et arbeidsværelse, eller bare rundt i huset. Til tross for dette har den alle relevante MIL-STD-sertifiseringer, noe som betyr at den kan fungere problemfritt i ekstrem varme eller kulde, og den er ikke så tynn at det ikke er plass til både HDMI og USB-A.

Det store kompromisset mellom denne og nevnte Aura er at skjermen ikke er like attraktiv. Det er et 13,3" 1920x1200 WUXGA-panel, som i bunn og grunn bare betyr "IPS". Dette betyr en relativt høy lysstyrke på rundt 400 NITS totalt, og den dekker 100 % sRGB. Men Aura har et 2,8K 120Hz OLED, som gir samme batterilevetid, så et 1200p 60Hz IPS-panel er mildt sagt litt av en nedgradering. Ja, maskinen er billigere, faktisk mange tusen pund billigere, og det er absolutt en faktor som er verdt å vurdere. Men på den annen side synes jeg dette panelet er for enkelt til å høre hjemme på en maskin i denne prisklassen generelt.

Når det er sagt, får du den fantastiske konstruksjonen, ThinkPad-tastaturet, den utmerkede styreflaten, portene og relativt skarpe innvendige deler i tillegg. Vi snakker om en AMD Ryzen AI 7 Pro 350, en CPU med 8 kjerner og 16 tråder, som booster til 5 GHz. Dette er kombinert med intern Radeon 860M-grafikk, en Ryzen NPU, 32 GB LPDDR5x RAM og en 1 TB M.2 2280 SSD i dette tilfellet. Som alltid er det mulig å justere disse konfigurasjonene litt, men stort sett kjøper du en ThinkPad for konstruksjonen og byggekvaliteten, og den er til stede uavhengig av CPU- og RAM-valgene. Tanken er at denne maskinen ikke lar deg vente på deg når det gjelder hverdagslige oppgaver som innebærer lett bruk av Photoshop og Premiere, multitasking gjennom tekstbehandling og nettlesere og andre relativt lettbente oppgaver.

Vi har skrevet dette nok ganger; du vet hva en ThinkPad er, og uansett om du velger en Intel Core Ultra, denne, eller til og med en med en billigere CPU, kommer den ikke til å være et spillbeist eller en treg skilpadde.

Det er likevel tydelig at Lenovo trimmer disse maskinene for å minimere varmespredning og støynivå, noe som naturligvis er en fryd for fingrene (og lårene) og ørene. Alt i alt er dette en veldig behagelig maskin å bruke, og den litt større 41Whr kan enkelt levere minst 12 timers grunnleggende bruk på en enkelt lading.

Men for å være helt ærlig trenger ikke en anmeldelse som denne å være lengre. ThinkPads har sitt fantastiske rykte fordi Lenovo tror så sterkt på dette veldig spesifikke rammeverket. Ja, små oppgraderinger, justeringer og forbedringer introduseres fortløpende, men totalt sett er dette den samme maskinen som den var for fem år siden, og mange år før det. Jeg synes denne profilen fungerer, og jeg kan absolutt anbefale ThinkPads til alle som er villige til å bruke mye penger på en maskin som tåler litt av hvert og ser bra ut mens den gjør det. Jeg synes skjermen er litt pinlig for Lenovo i 2026 fordi batteriet lett kan håndtere 120Hz, og OLED burde være standard. Men bortsett fra det, presterer den som den skal, ser ut som den skal og fungerer som den skal, og poengsummen gjenspeiler dette.

