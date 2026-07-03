Lenovo ThinkTab X11

Når vi anmelder nettbrett her på Gamereactor, er det vanligvis med et veldig spesifikt forbrukerorientert fokus. Og hvorfor ikke, egentlig? Det er jo tross alt dere som leser dette, ikke sant? Dere som trenger en hjelpende hånd nå og da. Lenovos ThinkPads er kanskje ikke billige nok til å appellere til gjennomsnittsforbrukeren, men de er populære, og det er grunnen til at vi lenge har prøvd å forestille oss hvordan et ThinkPad-inspirert nettbrett kunne se ut.

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Nå har de sendt oss ThinkTab X11 til test, og det viser seg at selv om dette nettbrettet har mange av de samme styrkene som har gjort ThinkPad-ene så populære blant bedrifter, er fokuset her ganske annerledes.

Du skjønner, ThinkTab X11 er egentlig ikke designet for personlig bruk. Den kan absolutt takle det – den har en ganske ren Android-installasjon, en flott WQXGA-skjerm og en relativt avansert Snapdragon 7s-SoC – men funksjonene til dette nettbrettet tyder på et ganske spesifikt fokus på detaljhandel, et nettbrett for «frontlinjepersonell», som Lenovo selv uttrykker det.

Det er ikke noe uvanlig ved skjermen. Vi snakker om en 10,95-tommers 16:10, 2,5K WQXGA IPS-skjerm med en lysstyrke på rundt 600 nits, beskyttet av Corning Gorilla Glass. Det er heller ikke noe uvanlig ved Qualcomms Snapdragon 7s Gen 3, 8 GB LPDDR5-RAM og 256 GB UFS 3.1-lagringsplass (som kan utvides via microSD).

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Der ThinkTab X11 viser sin B2B-fokus, er gjennom den frontmonterte NFC-brikken, som utelukkende er ment å la andre betale direkte på nettbrettet via dedikert programvare. Det finnes også en batteriløs modus, der batteriet kan fjernes helt, slik at enheten kan drives direkte fra en av de to USB-C-portene. Ja, det er to, delvis fordi den må kunne fungere uten batteri mens den er koblet til et B2B-relatert system.

Det finnes også B2B-funksjoner som kan være til nytte for vanlige forbrukere, for eksempel et stort batteri på 10 200 mAh, og kanskje særlig en kombinasjon av MIL-STD 810-sertifisering mot varme og kulde, samt støt og andre påkjenninger, og IP68-sertifisering mot støv og vann.

Poenget her er at disse funksjonene er ganske vanskelige å vurdere ut fra våre egne erfaringer og forventninger til hva et nettbrett bør være i stand til. Vi kan si at byggekvaliteten, som alltid er tilfellet med Think-produkter, er helt suveren. Dette er et skikkelig stykke utstyr, og baksiden med myk overflate er et virkelig spennende alternativ til bransjens ellers ubarmhjertige fokus på frostet glass eller aluminium.

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Dette ser også ut til å være hovedårsaken til den ganske høye prisen. Vi snakker om rundt 430 dollar, og sannsynligvis litt mer, og for et nettbrett som bare akkurat leverer tilfredsstillende ytelse med Snapdragon 7s Gen 3, veier 650 gram og har en litt svak skjerm, treffer det rett og slett ikke helt blink.

Det er disse B2B-funksjonene, denne «robuste» konstruksjonen, som driver prisen opp, så det er nettopp disse aspektene som må overbevise deg, kanskje som bedriftseier i en eller annen kapasitet. Det er på ingen måte et dårlig nettbrett, spesielt hvis du skal bruke det til nettopp denne typen oppgaver, men vi venter fortsatt tålmodig på at Lenovo skal prøve seg på et Android-nettbrett for vanlige forbrukere – og et som er helt i toppklassen.