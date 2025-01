Lenovo utvider Legion Go-familien av håndholdte PC-er med flere nye dingser

HQ

Som en del av CES har Lenovo avslørt sine store planer om å utvide og utvide den håndholdte PC-plattformlinjen Legion Go. Modellen som opprinnelig startet med en enhet som ble avslørt på IFA 2023, vil snart utvides med tre nye modeller som hver for seg er litt forskjellige, men som byr på overbevisende endringer.

Den første store nye enheten er Legion Go S, som er en enhet som bruker en 8" WUXGA 16:10 120Hz PureSight-berøringsskjerm, og som drives av enten en AMD Ryzen Z2 Go -prosessor eller en AMD Ryzen Z1 Extreme, sammen med opptil 32 GB 7500 Mhz LPDDR5X RAM og et 3-cellers batteri på 55,5 Whr. Den veier bare 730 gram, har Wi-Fi 6E-støtte, to USB 4-porter og et microSD-spor. Denne vil kjøre på Windows.

Den andre er Legion Go S - Powered by SteamOS, og det er stort sett nøyaktig samme enhet som den forrige, bortsett fra at den kjører på SteamOS, noe som gjør den til verdens første lisensierte håndholdte gadget som bruker operativsystemet.

Ser vi på priser og utgivelsesdatoer, vil Legion Go S selges for € 629 fra januar, og Legion Go S - Powered by SteamOS vil bli utgitt i april med en ennå ikke kommunisert pris.

Til slutt er Legion Go (8.8" 2), som er en prototype etterfølger til den opprinnelige modellen. Lenovo holder detaljene om denne dingsen for det meste hemmelig, men det vi vet er at denne prototypmodellen bruker en AMD Ryzen Z2 Extreme -prosessor med RDNA 3.5-grafikk, samt 32 GB 7500 Mhz LPDDR5X RAM, for å drive sin 8,8" 16:10 144Hz 500 nits OLED PureSight-berøringsskjerm med støtte for variabel oppdateringsfrekvens. Den har til og med et større batteri på 74 Whr, forbedrede og mer ergonomiske kontrollere, og selv med denne mangelen på fast informasjon, har den planer om å debutere en gang i 2025.