Lenovos nye håndholdte spill-PC lanseres i oktober

HQ

Lenovo er tilbake på IFA-messen i Berlin, og en av årets største attraksjoner er Legion Go 2, etterfølgeren til fjorårets bærbare gaming-PC. Den mest bemerkelsesverdige endringen er en 8,8-tommers OLED-skjerm, en klar oppgradering fra forgjengerens LCD-panel. Oppløsningen er redusert noe fra 2560x1600 til 1920x1200, men på en skjerm av denne størrelsen er det lite sannsynlig at det vil plage de fleste spillere. I tillegg har Lenovo lagt til VRR og en dynamisk oppdateringsfrekvens på mellom 30-144 Hz, noe som sikrer en mye jevnere spillopplevelse.

På innsiden er den nye Ryzen Z2 (eller Z2 Extreme) paret med 16 GB eller 32 GB RAM og opptil 2 TB lagringsplass, med mulighet for å utvide via microSD, akkurat som før. En annen stor forbedring er batteriet, som nå er på 74Wh - nesten 50 prosent større enn det som finnes i den opprinnelige Legion Go.

Ulempen? Vekten. Legion Go 2 veier 1079 gram, noe som gjør den nesten 200 gram tyngre enn forgjengeren, og den er merkbart mer voluminøs totalt sett. Hvordan dette påvirker den håndholdte komforten på lang sikt, gjenstår å se.

Enheten lanseres i oktober og kjører Windows. Prisene i Europa er ennå ikke annonsert, men i USA starter basismodellen på rundt 1100 dollar. High-end-varianten med Ryzen Z2 Extreme, 32 GB RAM og 2 TB lagringsplass vil selges for rundt $ 1480 - en prislapp som plasserer Legion Go 2 i premium-segmentet.

Så, frister Legion Go 2 deg?