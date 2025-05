Lenovos nyeste bærbare flaggskip er et absolutt spillbeist

HQ

På Tech World Shanghai 2025-arrangementet presenterte Lenovo nylig sitt nyeste bærbare flaggskip, den nye Legion 9i 10. generasjon. Denne 18-tommers bærbare PC-en er designet for både de som spiller spill og de som lager dem, med imponerende funksjoner.

Den 18-tommers skjermen har en oppdateringsfrekvens på 240 Hz ved 4K og opptil 440 Hz ved FHD, med 2D- og 3D-støtte for designere og spillere som ønsker å benytte seg av 3D-funksjoner. På innsiden har den bærbare PC-en opptil en RTX 5090 GPU, en Intel Core Ultra 9 275HX-prosessor og plass til opptil 192 GB RAM samt 8 TB SSD-lagring.

Jun Ouyang, Lenovos senior visepresident og daglig leder for forbrukersegmentet, intelligent devices group, Lenovo, sa følgende i en uttalelse: "De kraftigste bærbare gaming-maskinene leverer sømløs ytelse selv med de mest krevende spillene, og den nye bærbare Lenovo Legion 9i (18", 10) er designet for å sette en ny standard. Den er bygget med førsteklasses maskinvare og neste generasjons AI-programvareinnovasjoner, og kombinerer eksepsjonell hastighet og intelligens - ikke bare for oppslukende spilling, men også for å gi spillutviklere, AI-ingeniører og designere den høye ytelsen og den valgfrie 2K 3D-støtten de trenger for å gi liv til visjonene sine."

Til og med toppdekselet har fått et friskt og kraftfullt redesign. For denne nye 9i-modellen er det introdusert et smidd karbonlokk som er sterkere og lettere enn aluminium. Dessuten er hvert toppdeksel unikt, så hvis du skaffer deg en av disse bærbare datamaskinene, vil den være unik for deg.

Dette er en annonse:

Lenovo Legion 9i 10. generasjon vil være tilgjengelig fra juni, med en forventet startpris på 4499 EUR.