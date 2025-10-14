Leo Borg, sønn av Björn Borg, vinner sin andre ATP-kamp noensinne i Stockholm

HQ

Björn Borg, en av tidenes beste tennisspillere, har til tross for sin uvanlig korte karriere (han vant 11 Grand Slam-turneringer i Wimbledon og Roland Garros før han la opp som 26-åring) gitt lidenskapen for tennis videre til sin 22 år gamle sønn, Leo Borg, som nettopp har vunnet sin andre ATP-kamp noensinne, mot Sebastian Ofner i BNP Paribas Nordic Open, også kjent som Stockholm Open, en turnering hans far vant i 1980 mot sin største rival John McEnroe.

Leo Borg er sønn av Bjørns tredje kone, Patricia Östfeld, og er rangert som nummer 633 på ATP-rankingen. Dessverre stoppet skader hans vekst i ATP-kretsen, og han har for det meste konkurrert på ITF World Tennis Tour. Dette er hans andre seier noensinne i en ATP-turnering, den første var mot Elias Ymer i Nordea Open i juli 2023, også det i Sverige.

I 2023 oppnådde han en topplassering på 334. "Min første seier i Stockholm er så spesiell. Jeg har virkelig steppet opp spillet mitt, så jeg er veldig fornøyd med prestasjonen min. Jeg har nivået, men stabiliteten har ikke vært min beste side. Jeg har virkelig jobbet med tingene mine, og i dag steppet jeg virkelig opp og viste meg selv, og tennisfolket, at jeg virkelig hører hjemme her, sa han.

Borg kom inn i turneringen som et wild card, og møter nå en mye høyere rangert motstander, Denis Shapovalov (nr. 23 i verden) i andre runde.

I forrige måned publiserte Björn Borg sine erindringer, der han avslørte at han nylig ble friskmeldt fra en "ekstremt aggressiv" prostatakreft.