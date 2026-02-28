Leo Messi angrer på at han ikke lærte engelsk da han hadde sjansen

HQ

Lionel Messi angrer på at han ikke lærte seg engelsk, noe som tilsynelatende forårsaket noen pinlige øyeblikk med kjendiser som han ikke kunne kommunisere med. Den argentinske stjernen avslørte det i et intervju med podcasten Miro de Atrás (via EFE): "Jeg angrer på så mange ting. Jeg forteller barna mine, Å ha en god utdannelse, ikke å ha lært engelsk som barn. Jeg har hatt tid til å studere, og jeg angrer veldig mye på det. Så opplever du øyeblikk der du er sammen med viktige mennesker, prøver å snakke eller ha en samtale, og du føler deg litt uvitende,", sier han.

Messi avslørte også at han ble spurt om å spille for det spanske landslaget, men at han alltid ønsket å spille for Argentina. "På et tidspunkt kom det noe fra Spania. Jeg spilte allerede for Barcelona, og de antydet det på en måte. Det er normalt, det skjedde med mange barn på den tiden. Selv om jeg er argentiner, hadde jeg selvsagt vært i Barcelona da jeg var veldig ung og gjorde en stor del av ungdomsårene mine der, og muligheten var der, det kunne skje".

Selv om Leo Messi spilte sin ungdomskarriere i Newell's Old Boys, laget fra Rosario, flyttet familien til Barcelona i 2001, da han var 14 år gammel, og han ble innrullert i det kongelige spanske fotballforbundet i 2002, og klatret raskt opp til sin førstelagsdebut i 2004. Messi spiller for tiden sin tredje sesong i MLS, der Inter Miami forsvarer tittelen, men led et 3-0-tap mot LAFC i den første kampen.