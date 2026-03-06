Leo Messi besøker Donald Trump i Det hvite hus: Ansiktet hans når han nevner Ronaldo

HQ

Lionel Messi og hele Inter Miami-troppen besøkte Det hvite hus på torsdag, der Donald Trump var vertskap for et arrangement for å hylle MLS-vinnerne forrige sesong, noe som gjør det til første gang Det hvite hus inviterer vinnerne av fotballkonkurransen (det skjer vanligvis med NBA-, MLB- eller NFL-mestere hvert år).

Under arrangementet sa Trump at det var hans sønn Barron som sa at Messi skulle komme til Washington. "Han er en stor fan av deg. Han synes du er en flott person, og jeg tror dere møttes for en liten stund siden", sa Trump om sønnen. "Han er en stor fan av deg og en herre som heter Ronaldo", la den amerikanske presidenten til, mens Messi smilte nervøst. "Cristiano er fantastisk, du er fantastisk, noen store idrettsutøvere i den sporten".

Trump la også til at Messi "kanskje er bedre enn Pelé", som Trump så på "fordi han er gammel", og takket Messi for at han valgte å spille i Miami når han kunne ha reist hvor som helst i verden. På det samme pressemøtet oppdaterte han status for krigen i Iran.

I fjor, i sin første hele sesong i MLS, bidro Messi til at Inter Miami vant sin første MLS-tittel, og argentineren ble den første spilleren som ble kåret til MVP to år på rad. MLS-sesongen 2026 (den siste hele sesongen som finner sted i løpet av et helt kalenderår) har nettopp startet, og Miami tapte åpningskampen mot LAFC og vant sin andre mot Orlando City. De skal etter planen spille i Washington DC mot DC United på lørdag.

Inter Miami åpner sitt nye stadion, kalt Nu Stadium, om en måned.