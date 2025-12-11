Leo Messi besøker India i forbindelse med en "GOAT Tour", der en 21 meter høy statue skal avdukes

HQ

Leo Messis program stopper ikke opp selv etter å ha vunnet MLS Cup. Den argentinske stjernen innviet nylig "Messi Cup" i Miami, en klubbturnering for U-16-lag, og reiser nå til India for en tredagers "GOAT Tour" fra 13.-15. desember, der han skal besøke Kolkata, Hyderabad, Mumbai og New Delhi. Det blir Messis andre besøk i India, det første var i 2011.

I løpet av turen vil Messi møte Indias statsminister Narendra Modi og flere statsministre, i tillegg til flere kjendiser, melder India Today.

Fans kan kjøpe billetter til ulike aktiviteter for å overvære en av Messis offentlige opptredener (inkludert en vennskapskamp med kjendiser, et veldedig moteshow, en auksjon av minner fra fotball-VM i 2022 og musikalske opptredener). Han vil bli ledsaget på turen av lagkameratene Rodrigo de Paul og Luis Suárez fra Inter Miami. Billettene selges i gjennomsnitt for 4500 indiske rupier, tilsvarende 42 euro, men de er dobbelt så dyre i Mumbai.

Det kanskje mest slående aspektet ved "GOAT Tour" er avdukingen av en enorm statue, 21,33 meter høy, som vil bli avduket i Kolkata på lørdag, etter å ha blitt bygget av et mannskap på 45 personer i løpet av 27 dager.