Leo Messi deler en følelsesladet avskjedsmelding fra det argentinske landslaget før VM-finalen

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Leo Messi spiller trolig sin siste VM-kamp i kveld, nok en VM-finale på rad, denne gangen mot Spania. Den argentinske spilleren, som fylte 39 år under sin sjette VM-deltakelse, la ut et innlegg på Instagram som høres ut som et farvel (han vil være 43 år i VM 2030, så da vil han sannsynligvis ha lagt opp).

Uansett hva som skjer i kveld, søndag, på MetLife Stadium, ønsket Messi å hylle lagkameratene sine. «Det beste med alle disse årene har aldri bare vært titlene, men hele reisen. Å dele hver dag med denne gruppen, konkurrere sammen, reise seg igjen i vanskelige øyeblikk og nyte hvert eneste skritt».

«Takk til hver og en av lagkameratene mine, trenerstaben og alle som jobber hver dag for å holde dette laget sammen som en familie», fortsatte Messi, som også kan bli tidenes beste målscorer i VM, men bare hvis han scorer tre mål (eller to mål og deler rekorden med Mbappé).

Uansett hva som skjer i morgen, har denne gruppen allerede skrevet en historie som vi aldri vil glemme, og som ingen vil kunne slette».