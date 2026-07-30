Leo Messi er tilbake på trening med Inter Miami ti dager etter VM-finalen

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Lionel Messi er tilbake på trening, ti dager etter VM-finalen der Argentina tapte mot Spania, og vil være klar for Inter Miamis neste kamp på lørdag. MLS hadde pause under VM, men startet opp igjen helgen etter at VM var over. Messi og Rodrigo de Paul var de eneste to MLS-spillerne i finalen – begge fra Argentina og begge fra Inter Miami.

Messi og de Paul har gått glipp av to kamper, da de fikk en pause etter at VM var over, og Miami vant begge kampene, 3–2 mot Chicago og 1–0 mot Montréal, og utvidet dermed seiersrekken til seks kamper. Messi, som besøkte familien sin og faren Jorge, som hadde vært rammet av en ikke nærmere spesifisert sykdom, valgte også å ikke delta i All-Star-kampen mellom MLS og Liga MX onsdag.

Messi vil være klar for den kommende kampen mot Columbus lørdag 1. august. For øyeblikket ligger Inter Miami på andreplass i Eastern Conference med 37 poeng, to poeng bak Nashville, etter å ha spilt 17 kamper. I MLS kvalifiserer de ni beste lagene i hver konferanse seg til sluttspillet eller play-in-rundene, så det er ikke like viktig å ende på første- eller andreplass i grunnserien: forrige sesong vant Inter Miami MLS Cup, men endte på tredjeplass i Eastern Conference.