Leo Messi er "veldig, veldig opprørt" etter å ha blitt utestengt fra MLS All-Star-kampen

Fans som håpet å endelig få se Leo Messi på en All-Star-kamp ble skuffet da Inter Miami-stjernen, samt hans tidligere Barça-lagkamerat Jordi Alba, gikk glipp av kampen sist onsdag. Til tross for at de var spilleklare (de var skadet i fjor) og inkludert i troppen, dukket ingen av dem opp. Og som et resultat ble de straffet.

Begge spillerne har fått én kamps utestengelse, ettersom MLS-reglene sier at "enhver spiller som ikke deltar i All-Star Game uten forhåndsgodkjenning fra ligaen, er ikke kvalifisert til å delta i sin klubbs neste kamp".

Jorge Mas, eieren av Inter Miami, sier at den argentinske stjernen er "veldig opprørt, ekstremt opprørt, som forventet. Regelen er som den er, men de forstår den ikke. Jeg synes at straffen for regelen er ærlig talt drakonisk" (via BBC).

Mas forsvarte spillerne sine og sa at reaksjonen deres "var akkurat som forventet av to konkurransedyktige spillere som ikke forstår avgjørelsen, som ikke forstår hvorfor det å ikke delta i en oppvisningskamp fører direkte til utestengelse".