Leo Messi forlenger kontrakten med Inter Miami frem til 2028

Leo Messi vil fortsette å spille i Inter Miami i minst tre år til. Den argentinske stjernen, som kom til Miami i 2023, har signert en kontraktsforlengelse som løper ut MLS-sesongen 2028. Det betyr tre hele sesonger til, i tillegg til den nåværende som snart er over (sluttspillet begynte onsdag med wild card-kampene, før det starter ordentlig på lørdag, med Inter Miami mot Nashville).

"Det gjør meg veldig glad for å bli her og fortsette med dette prosjektet som, i tillegg til å være en drøm, har blitt en vakker virkelighet - å spille på dette stadionet, i Miami Freedom Park", sa Messi, som poserte på byggeplassen til det nye stadionet, Miami Freedom Park. "Siden jeg kom til Miami, har jeg vært veldig lykkelig, så jeg er virkelig glad for å fortsette her."

Inter Miamis administrerende eier, Jorge Mas, sa at "Leo signerer til 2028 er en ode til vår fantastiske by". Det er en lettelse for Miami-fansen, etter rekken av pensjonister som ble kunngjort i laget: Jordi Alba og Sergio Busquets annonserte alle at de legger opp etter inneværende sesong. Luis Suárez, en annen tidligere Barça-legende, går ut av kontrakt i år og har ennå ikke annonsert noen kontraktsforlengelse.

Men med fraværet av Busquets og Alba begynte ryktene å svirre om at Neymar kunne signere for Inter Miami og gjenforenes med sin tidligere lagkamerat fra Barcelona og PSG.

Leo Messi, som tidligere har hintet om en mulig pensjonisttilværelse allerede før VM i 2026, vil være 41 år når sesongen 2028 avsluttes.