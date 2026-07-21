Leo Messi gratulerer Spania, sier at smerten er enorm og at det vil ta tid å komme seg

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Leo Messi har brutt tausheten etter at Argentina tapte VM-finalen mot Spania. Dagen før kampen skrev Messi at «uansett hva som skjer, har denne gruppen allerede skrevet en historie vi aldri vil glemme», men dagen etter kampen sa han at såret vil ta tid å leges og at smerten er enorm, og han gratulerte også Spania.

Messi vant VM i 2022, men har nå tapt to VM-finaler, mot Spania i 2026 og mot Tyskland i 2014. Han fylte 39 år under turneringen, så det er lite sannsynlig at han vil spille i VM i 2030: ingen spiller har noensinne deltatt i syv verdensmesterskap.

«Smerten er enorm, og dette såret vil ta tid å leges. Men jeg holder også fast ved alle de gode tingene. Kampene vi snudde ved å gi alt – øyeblikk som vil forbli i minnet vårt for alltid – og støtten fra et helt land som, kombinert med denne gruppens harde arbeid og innsats, brakte oss tilbake blant verdenseliten igjen», skrev Messi på sosiale medier. «Jeg vil også gratulere Spania med seieren i mesterskapet», la han til.

«Det er vanskelig å fullt ut sette pris på prestasjonen vår akkurat nå, men denne troppen nådde to VM-finaler på rad. Takk fra dypet av mitt hjerte for alle hilsener og meldinger. Nok en gang klarte vi å forene oss som nasjon og stå sammen, og dele den enorme stoltheten over å være argentiner.»

Messi var uten tvil lagets beste spiller, og kanskje hele turneringens beste, med åtte mål og fire målgivende pasninger, men den voldelige oppførselen til noen av lagkameratene og den usportslige oppførselen til hele laget kastet en skygge over bragden med å nå finalen, og nå etterforsker FIFA saken.