Leo Messi "håper å være" i VM 2026: "I verste fall vil jeg være der og se det live"

HQ

De regjerende verdensmestrene Argentina vil være en av toppkandidatene til FIFA World Cup 2026 neste sommer, og Lionel Messi forventes å være kaptein på laget igjen. Sammen med Cristiano Ronaldo vil han være den eneste spilleren som har deltatt i seks verdensmesterskap (fra 2006 til 2026). 38-åringen har imidlertid ikke helt bekreftet sin tilstedeværelse i verdensmesterskapet ennå.

Senest i et intervju med ESPN Argentina sa Messi at han "håper" å være der: "Jeg håper jeg kan være der. Jeg har sagt tidligere at jeg gjerne vil være der. I verste fall kommer jeg til å være der og se det live, men det kommer til å bli spesielt."

"VM er spesielt for alle, for alle land - spesielt for oss, fordi vi lever det på en helt annen måte."

Messi fyller 39 år den 24. juni, under turneringen som finner sted mellom 11. juni og 19. juli i USA, Mexico og Canada. Den tidligere Barcelona-stjernen sier at Argentina har "en fantastisk gruppe", og "det dukker stadig opp nye spillere; i tillegg til de som allerede er der, kommer det stadig nye fjes inn. Når en gruppe er slik, er det lettere for nykommere å finne seg til rette. Argentina må dra nytte av dette øyeblikket".

I ettermiddag får vi vite hvem som blir Argentinas rivaler i gruppespillet, når VM-loddtrekningen finner sted som et stort show i Washington DC. Messi har kanskje ikke bekreftet sin tilstedeværelse, men har fortsatt kontrakt med Inter Miami frem til 2028 ... og vil få sin egen LEGO-statue neste år.