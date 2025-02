Leo Messi har ingen intensjoner om å returnere til Barcelona, sier journalist og biograf

HQ

Leo Messi forlot Barcelona i august 2021, og etter en kort periode i PSG fant den argentinske stjernen en ny ungdom i Inter Miami, noe som ga den nordamerikanske ligaen en mediedekning uten sidestykke. Som 37-åring har Messi fortsatt drivstoff til mer, og nylig dukket det opp et rykte om en retur til Barcelona.

Det er imidlertid ikke tilfelle. Ifølge Guillem Balagué, CBS-journalist og Messis biograf, har Messi ingen intensjoner om å vende tilbake til Barcelona. "Jeg vil si at det er umulig så lenge Laporta er sjef", sier Balagué (via Sport), og virker sikker på at Inter Miami vil forsøke å overbevise Messi om å bli i klubben, ettersom kontrakten hans går ut ved slutten av inneværende sesong - innen utgangen av 2025.

Balagué snakket etter at den søramerikanske kanalen Dsports sa at "Messi ikke vil stoppe uten å spille på den nye Camp Nou først". En antagelse som tilsynelatende ikke har noe reelt grunnlag, og Messi, omgitt av flere Barça-lagkamerater i Miami enn han ville vært i Barcelona, vil prøve igjen å vinne MLS, etter å ha blitt eliminert i fjor.

Til tross for at MLS ofte blir kritisert - detgjør spillerne late, sier Uruguays manager - er et opphold i Inter Miami Messis beste mulighet til å holde seg i form før VM i 2026, som USA er medarrangør av - og som han ennå ikke har bekreftet om han vil spille -. Messi vil delta i FIFA Club World Cup neste sommer.