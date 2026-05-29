Leo Messi innkalt til sitt sjette verdensmesterskap: hele Argentinas tropp til VM

Nå er det offisielt: Lionel Messi skal spille sitt sjette verdensmesterskap neste måned, etter at landslagstrener Lionel Scaloni har tatt ut en 26-mannstropp til turneringen. Messi, den regjerende mesteren, fyller 39 år i løpet av turneringen, 24. juni.

I troppen er det 17 spillere som også var med for fire år siden, da Argentina løftet trofeet i Qatar, deriblant Emiliano Martínez, Nicolas Otamendi, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez og Lautaro Martínez. Truppen inkluderer også midtbanespilleren Giovani Lo Celso, som gikk glipp av 2022-utgaven på grunn av skade, men var en del av VM 2018, men inkluderer ikke 34 år gamle Marcos Acuña, som var med i 2022, av treningsgrunner, noe som har overrasket fansen hans.

Blant de nye talentene i troppen finner vi Nico Paz, Giuliano Simeone, Valentín Barco, José Manuel López eller Thiago Almada, men ingen Franco Mastantuono, 18-åringen fra Real Madrid, eller Gianluca Prestianni, Benficas kantspiller som fikk en sanksjon som ville tvinge ham til å gå glipp av to gruppespillkamper for homofobisk oppførsel.

Argentinas tropp til VM 2026:

Målvakter:



Juan Musso (Atletico Madrid)



Geronimo Rulli (Marseille)



Emiliano Martinez (Aston Villa)



Forsvarsspillere



Leonardo Balerdi (Marseille)



Nicolas Tagliafico (Lyon)



Gonzalo Montiel (River Plate)



Lisandro Martinez (Manchester United)



Cristian Romero (Tottenham)



Nicolas Otamendi (Benfica)



Facundo Medina (Marseille)



Nahuel Molina (Atlético Madrid)



Midtbanespillere



Leandro Paredes (River Plate)



Rodrigo de Paul (Inter Miami)



Valentin Barco (Strasbourg)



Giovani lo Celso (Real Betis)



Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen)



Alexis Mac Allister (Liverpool)



Enzo Fernandez (Chelsea)



Angripere



Julian Alvarez (Atletico Madrid)



Lionel Messi (Inter Miami)



Nicolas Gonzalez (Atlético Madrid)



Thiago Almada (Atletico Madrid)



Giuliano Simeone (Atletico Madrid)



Nico Paz (Como)



Jose Manuel Lopez (Palmeiras)



Lautaro Martinez (Inter Milan)

