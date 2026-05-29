Leo Messi innkalt til sitt sjette verdensmesterskap: hele Argentinas tropp til VM
Messi, Lautaro Martínez, Rodrigo de Paul eller Julián Álvarez, innkalt til VM 2026.
Nå er det offisielt: Lionel Messi skal spille sitt sjette verdensmesterskap neste måned, etter at landslagstrener Lionel Scaloni har tatt ut en 26-mannstropp til turneringen. Messi, den regjerende mesteren, fyller 39 år i løpet av turneringen, 24. juni.
I troppen er det 17 spillere som også var med for fire år siden, da Argentina løftet trofeet i Qatar, deriblant Emiliano Martínez, Nicolas Otamendi, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez og Lautaro Martínez. Truppen inkluderer også midtbanespilleren Giovani Lo Celso, som gikk glipp av 2022-utgaven på grunn av skade, men var en del av VM 2018, men inkluderer ikke 34 år gamle Marcos Acuña, som var med i 2022, av treningsgrunner, noe som har overrasket fansen hans.
Blant de nye talentene i troppen finner vi Nico Paz, Giuliano Simeone, Valentín Barco, José Manuel López eller Thiago Almada, men ingen Franco Mastantuono, 18-åringen fra Real Madrid, eller Gianluca Prestianni, Benficas kantspiller som fikk en sanksjon som ville tvinge ham til å gå glipp av to gruppespillkamper for homofobisk oppførsel.
Argentinas tropp til VM 2026:
Målvakter:
- Juan Musso (Atletico Madrid)
- Geronimo Rulli (Marseille)
- Emiliano Martinez (Aston Villa)
Forsvarsspillere
- Leonardo Balerdi (Marseille)
- Nicolas Tagliafico (Lyon)
- Gonzalo Montiel (River Plate)
- Lisandro Martinez (Manchester United)
- Cristian Romero (Tottenham)
- Nicolas Otamendi (Benfica)
- Facundo Medina (Marseille)
- Nahuel Molina (Atlético Madrid)
Midtbanespillere
- Leandro Paredes (River Plate)
- Rodrigo de Paul (Inter Miami)
- Valentin Barco (Strasbourg)
- Giovani lo Celso (Real Betis)
- Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen)
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Enzo Fernandez (Chelsea)
Angripere
- Julian Alvarez (Atletico Madrid)
- Lionel Messi (Inter Miami)
- Nicolas Gonzalez (Atlético Madrid)
- Thiago Almada (Atletico Madrid)
- Giuliano Simeone (Atletico Madrid)
- Nico Paz (Como)
- Jose Manuel Lopez (Palmeiras)
- Lautaro Martinez (Inter Milan)