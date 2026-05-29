Leo Messi innkalt til sitt sjette verdensmesterskap: hele Argentinas tropp til VM

Messi, Lautaro Martínez, Rodrigo de Paul eller Julián Álvarez, innkalt til VM 2026.

Nå er det offisielt: Lionel Messi skal spille sitt sjette verdensmesterskap neste måned, etter at landslagstrener Lionel Scaloni har tatt ut en 26-mannstropp til turneringen. Messi, den regjerende mesteren, fyller 39 år i løpet av turneringen, 24. juni.

I troppen er det 17 spillere som også var med for fire år siden, da Argentina løftet trofeet i Qatar, deriblant Emiliano Martínez, Nicolas Otamendi, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez og Lautaro Martínez. Truppen inkluderer også midtbanespilleren Giovani Lo Celso, som gikk glipp av 2022-utgaven på grunn av skade, men var en del av VM 2018, men inkluderer ikke 34 år gamle Marcos Acuña, som var med i 2022, av treningsgrunner, noe som har overrasket fansen hans.

Blant de nye talentene i troppen finner vi Nico Paz, Giuliano Simeone, Valentín Barco, José Manuel López eller Thiago Almada, men ingen Franco Mastantuono, 18-åringen fra Real Madrid, eller Gianluca Prestianni, Benficas kantspiller som fikk en sanksjon som ville tvinge ham til å gå glipp av to gruppespillkamper for homofobisk oppførsel.

Argentinas tropp til VM 2026:

Målvakter:


  • Juan Musso (Atletico Madrid)

  • Geronimo Rulli (Marseille)

  • Emiliano Martinez (Aston Villa)

Forsvarsspillere


  • Leonardo Balerdi (Marseille)

  • Nicolas Tagliafico (Lyon)

  • Gonzalo Montiel (River Plate)

  • Lisandro Martinez (Manchester United)

  • Cristian Romero (Tottenham)

  • Nicolas Otamendi (Benfica)

  • Facundo Medina (Marseille)

  • Nahuel Molina (Atlético Madrid)

Midtbanespillere


  • Leandro Paredes (River Plate)

  • Rodrigo de Paul (Inter Miami)

  • Valentin Barco (Strasbourg)

  • Giovani lo Celso (Real Betis)

  • Ezequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

  • Alexis Mac Allister (Liverpool)

  • Enzo Fernandez (Chelsea)

Angripere


  • Julian Alvarez (Atletico Madrid)

  • Lionel Messi (Inter Miami)

  • Nicolas Gonzalez (Atlético Madrid)

  • Thiago Almada (Atletico Madrid)

  • Giuliano Simeone (Atletico Madrid)

  • Nico Paz (Como)

  • Jose Manuel Lopez (Palmeiras)

  • Lautaro Martinez (Inter Milan)

Fabideciria / Shutterstock

