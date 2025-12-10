Leo Messi innvier "Messi Cup" som spilles denne uken på Inter Miamis anlegg

HQ

Leo Messi har, få dager etter å ha vunnet MLS Cup og mottatt MVP-prisen for andre år på rad med Inter Miami, innviet sin egen cup: Messi Cup, en U16-konkurranse som skal arrangeres årlig med de åtte beste ungdomslagene i verden. Den første utgaven finner sted mellom 9. og 16. desember 2025, og de første kampene fant sted på Inter Miamis fasiliteter, inkludert Chase Stadium og Florida Blue Training Center.

De første kampene har allerede funnet sted, og dette er resultatene :



Manchester City 3-0 Inter Milan



Inter Miami 4-0 Newell's Old Boys



Chelsea 4-2 Atlético de Madrid



Barcelona 2-2 River Plate



Konkurransen ble kunngjort i oktober, og har som mål å øke konkurransemulighetene for spillere under 16 år. "Spillere som jakter på drømmene sine. En plattform for den neste æraen. Én scene, én fremtid. Dette er mer enn fotball, det er en bevegelse", beskrev Messi Cup på sine sosiale nettverk.

Konkurransen har et gruppespillformat med to grupper på fire lag, der de to beste lagene i hver gruppe går videre til semifinalen.