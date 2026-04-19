Leo Messi kjøper 100 % av femte divisjonsklubben UE Cornellà

Leo Messi har kjøpt den spanske klubben UE Cornellà, som holder til i Cornellà de Llobregat, like ved Barcelona. Klubben, som ble grunnlagt i 1951, har aldri spilt over tredjedivisjon i spansk fotball, men spiller for tiden på Tercera Federación, femte nivå. Denne uken ble det kunngjort at Messi hadde kjøpt 100 % av aksjene i klubben og er eneeier av fotballaget.

"Med dette grepet forsterker Messi sitt nære forhold til Barcelona og sitt engasjement for utviklingen av sport og lokale talenter i Catalonia", sier Cornellà, som er stolt av sitt fruktbare ungdomsakademi, som har produsert internasjonale talenter som Jordi Alba, tidligere lagkamerat med Messi i Barcelona og Inter Miami; David Raya, Arsenal- og Spania-keeper, av mange ansett som verdens beste; Gerard Martín, forsvarsspiller i Barça; Javi Puado, kaptein i RCD Espanyol, som også holder til i Cornellà; og Ilie Sánchez, MLS-mester med Los Angeles FC i 2022.

"Ankomsten av Leo Messi åpner et nytt kapittel i klubbens historie, med mål om å øke den sportslige og institusjonelle veksten, styrke strukturen og fortsette å investere i talenter", sa klubben.

Det er en trend blant toppfotballspillere å investere i mindre fotballklubber: Nylig kjøpte Cristiano Ronaldo 25 % av aksjene i Almería, som for tiden ligger på tredjeplass i den spanske andredivisjonen.