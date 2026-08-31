Leo Messi kunngjør at han trekker seg fra det argentinske landslaget: «Jeg sverger på at jeg alltid har gitt alt

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Leo Messi, 39, har kunngjort det mange allerede har fryktet en stund: GOAT trekker seg fra det argentinske landslaget og sier at han har «gitt alt» og at det «gjør dypt vondt» at dette kapittelet nå avsluttes. Han avslører også at han tok beslutningen rett etter å ha tapt VM-finalen i 2026 mot Spania.

«Det var en beslutning som gjorde vondt, og som fortsatt gjør vondt, helt inn i hjertet, men jeg forstår at det er riktig tidspunkt. Jeg sverger på at jeg alltid har gitt alt, ikke bare de siste årene da vi vant alt, men også før det. Jeg har alltid kjempet og gitt alt for denne drakten, for å gi dere glede og gjøre dere stolte av å være argentinere gjennom fotballen», skrev Messi.

«Det er ikke mye tid igjen, og kapitler avsluttes, og dette er et som gjør meg dypt vondt. Jeg elsker, har elsket og vil alltid elske å være på landslaget. Jeg har gitt alt jeg har; jeg har ikke mer å gi, og dessuten er det noen fantastiske unge spillere som kommer etter meg og som fortjener å være der.

Etter å ha takket familien, lagkameratene og fansen, avslører han at han skrev meldingen 21. juli, to dager etter finalen. «I dag, etter det som skjedde med faren min, er jeg enda mer overbevist enn før.»

Noen uker etter at VM var over, døde Messis far, Jorge Messi, av sykdom; helsetilstanden hans hadde forverret seg, og Messi spilte turneringen vel vitende om at faren var syk. Messi er tilbake på banen (i forrige helg scoret han fire mål i en 7–1-seier over Montréal), men han har også sagt at han kanskje ikke kommer til å spille så mye lenger.