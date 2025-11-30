Leo Messi og Thomas Müller tørner sammen i MLS-cupen mellom Inter Miami og Vancouver Whitecaps

HQ

Verdensmesterne Lionel Messi og Thomas Müller skal møtes i MLS Cup neste uke, etter at lagene deres vant trofeene for sine respektive turneringer forrige lørdag.

Inter Miami slo New York City 5-1 og vant i East Conference, med et hat-trick av argentinske Tadeo Allende, og målgivende pasninger av Jordi Alba og Sergio Busquets, som vil pensjonere seg når sesongen er over, kanskje med det ettertraktede MLS Cup-trofeet, som Inter Miami aldri har vunnet. Leo Messi assisterte også til ett mål, og slo dermed sin 405. assist og rekorden som den beste assistspilleren i historien.

Samtidig slo Vancouver Whitecaps San Diego FC 3-1, og nådde dermed MLS Cup-finalen for første gang. De har også vunnet det kanadiske mesterskapet fem ganger, og ansatte Thomas Müller for bare seks måneder siden. 36-åringen forlot Bayern München etter 17 år på fri transfer, og er én kamp fra å vinne sitt rekordstore 36. trofé.

Thomas Müller er glad for å spille mot "den største spilleren i vårt spill"

"Det handler ikke om Messi mot Thomas Müller, det er Miami mot Whitecaps", sa Müller, og understreket at han er mye mindre sentral for Vancouver enn Messi er for Miami. Likevel har det ikke gått upåaktet hen at to verdensmestere (Tyskland vant i 2014, Argentina i 2022) møtes i MLS-sesongfinalen, og det kommer til å bli den mest etterlengtede, og sannsynligvis mest fulgte MLS-cupen i historien.

"Når du har et par som dette, er det flere som ser på", fortsetter Müller. "Hvis flere ser på, er verdien også mye større for deg som spiller, som individ, også for laget ditt og også for franchisen din", sa Bayern München-legenden.

Når spilles MLS Cup mellom Inter Miami og Vancouver Whitecaps?

Inter Miami og Vancouver Whitecaps møtes neste uke, lørdag 6. desember kl. 20:30 CET, 19:30 GMT, på Chase Stadium i Miami.

