Leo Messi sår tvil om sin deltakelse i VM 2026: "Det mest logiske er at jeg ikke kommer til å være med"

HQ

Leo Messi briljerte i det som mest sannsynlig var hans siste kamp i Argentina. Verdensmestrene slo Venezuela 3-0, og Messi scoret to ganger (to "gaver" assistert av Julián Álvarez og Thiago Almada), til stor glede for et fullsatt Estadio Monumental i Buenos Aires, foran hele familien hans, som dro for å overvære kampen vel vitende om at når Argentina spiller en kvalifiseringskamp igjen på hjemmebane, noe som vil skje i 2027, vil Messi ha lagt opp innen da.

Faktisk er det ikke sikkert at Messi kommer til VM i 2026, til tross for at alle antar at han vil gjøre det. Messi hevder at han bare vil spille hvis han føler seg bra, og med tanke på alderen hans er det ikke sikkert at han holder ut et helt år til. "Som jeg sa tidligere om VM, tror jeg ikke jeg kommer til å spille et år til. På grunn av alderen min er det mest logiske at jeg ikke kommer til å gjøre det", og forklarer at han ikke har tatt en avgjørelse ennå.

"Når jeg føler meg bra, liker jeg det, men når jeg ikke gjør det, har jeg det ærlig talt ikke bra, så jeg foretrekker å ikke være der hvis jeg ikke føler meg bra. Så vi får se", og sier at han vil ta det fra dag til dag og at han vil vente til MLS-sesongen er over. Da vil det være seks måneder mellom pre-season 2026 og starten av VM, så vi vil bestemme oss innen den tid.

Det ville vært trist om Messi ikke kan komme til VM 2026, hvor han faktisk kunne spille i USA, der hans nye fans fra Inter Miami er. Tror du VM 2026 blir den "siste dansen" for Leo Messi?