Leo Messi scorer dobbelt i en spennende 5-3-seier i MLS, en måned før VM begynner

HQ

Inter Miami oppnådde en stor seier i MLS, og Leo Messi scoret dobbelt da de slo Cincinnati 5-3. Den spennende kampen startet med at Messi scoret i det 24. minutt, men Cincinnati klarte å legge til tre mål. Men fra 3-1 til 5-3 gikk Miami opp til fire nye mål, inkludert et eget mål i det 89. minutt av Roman Celentano.

Messi scoret sitt 10. og 11. mål denne sesongen i MLS etter 13 kamper, men Inter Miami har vært mer ujevne denne sesongen, med 7 seire, 4 uavgjort og 2 tap, og fortsatt ingen seire på sin nye stadion, Nu Stadium, som åpnet 4. april, etter å ha tapt 4-3 mot Orlando City 3. mai.

Inter Miami har bare to kamper igjen, begge hjemme mot Portland 17. mai og Philadelphia 24. mai, før spillerne får fri til VM. Argentina spiller sin første gruppespillkamp mot Nigeria 16. juni (17. juni kl. 03:00 CEST). Hvis Argentina når finalen og spiller 19. juli, vil Messi bare ha fire dager på seg til å feire og hvile før MLS-sesongen starter igjen 23. juli.