Leo Messi scorer hat-trick og slår VM-rekord – samtidig som det oppstår kontrovers rundt et uteblitt rødt kort

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Etter en skuffende mandag der alle fire kampene endte uavgjort, var tirsdag dagen da VM 2026 endelig eksploderte, med fire store seire: Frankrike slo Senegal 3–1, Norge slo Irak 4–1, Argentina slo Algerie 3–0 og Østerrike slo Jordan 3–1. Det var også dagen da stjernene strålte: Mbappé scoret to, Haaland scoret to... og så scoret Leo Messi tre mot Algerie.

Messis historiske prestasjon – hans første hat-trick i et VM og som den eldste spilleren noensinne på 38 år, som fyller 39 om syv dager – og dermed overtar rekorden fra Cristiano Ronaldo – betyr også at han nå er den mestscorende spilleren i VM-historien, 16 mål i seks VM-deltakelser, noe som tangerer antallet mål scoret av Tysklands Miroslav Klose.

Messi scoret tre ganger mot Luca Zidane, Algeries trener og sønn av Zinedine Zidane, men kampen ble preget av en stor kontrovers i det 30. minutt, da Messi hadde scoret ett mål og tråkket på Aissa Mandis legg. Mange mener at det burde vært rødt kort, men verken dommer Szymon Marciniak eller VAR grep inn.

Kontakten er tydelig, men kommentatoren Thierry Henry på Fox Sports sa at det ikke var rødt kort fordi det ikke forelå noen hensikt. «Når man ser på det igjen, ser man tydelig at Lionel Messi er fokusert på ballen og prøver å utføre en fotballhandling, ikke å skade noen. Ja, det er kontakt. Ja, det ser litt klosset ut. Men ikke alle sammenstøt er grunn til rødt kort.»

Hva synes du? Burde Messi ha fått rødt kort for denne handlingen mot Mandi?